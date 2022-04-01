Çiftelerde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Çiftelerde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

01.04.2022 17:19
Çiftelerde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bir şahsın dükkanında yaptığı aramada 119 kilogram bandrolsüz tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bir şahsın dükkanında yaptığı aramada 119 kilogram bandrolsüz tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesinde ikamet eden bir şahsın il dışından temin ettiği bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara makaronlarını ve kıyılmış tütünleri Çifteler ilçesinde bulunan tütün dükkanında satarak haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgi edindi. Bilgi üzerine harekete geçen KOM ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işletmekte olduğu tütün dükkanı ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 119 kilogram bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kıyılmış tütün, 41 bin 600 adet bandrolsüz ve hologramsız makaron, 9 bin 920 adet bandrolsüz ve hologramsız içi doldurulmuş makaron, 13 bin 400 adet bandrolsüz ve hologramsız yaprak sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Çifteler, Jandarma, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftelerde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika


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