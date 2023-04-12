Sokak ortasında kadını darp edip yerde sürükledi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Sokak ortasında kadını darp edip yerde sürükledi... O anlar kamerada

12.04.2023 13:36

Sokak ortasında kadını darp edip yerde sürükledi.

Sokak ortasında kadını darp edip yerde sürükledi... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da sokak ortasında kavga eden çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Alanya ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın ve erkek sokak ortasındaki kavgası çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kaydedildi. Görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kadının yine ismi belirtilmeyen bir erkek tarafından darp edildiği görülüyor. Yerde yumruk ve tekmelerle darp edilen ve yerde sürüklenen kadının 'Beni bırak' diyerek bağırması dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin bir diğer kısmında ise kadın eline aldığı parke taşını kendisini darp eden erkeğe attığı görüldü. Kavga eden çifti bir süre sonra çevredeki bir vatandaş ayırma girişimi de sonuçsuz kaldı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, çiftin madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü. Polis ekipleri tarafından ayrılan çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kadını darp edip yerde sürükledi... O anlar kamerada - Son Dakika


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