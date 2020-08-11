Çiftler mutluluğa Yunus Emre Millet Çarşısı'nda 'Evet' diyor - Son Dakika

Çiftler mutluluğa Yunus Emre Millet Çarşısı'nda 'Evet' diyor
Yunusemre ilçesinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda mutluluğa adım atıyor.
Yunusemre ilçesinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda mutluluğa adım atıyor.
Yunusemre'de hayatını birleştirmek isteyen çiftler, Türkiye'nin en modern kompleks projelerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan Konferans Salonu'nda evleniyor. Merkez hizmet binasından taşınan Evlendirme Memurluğu'nda çiftler, evlenmek için başvuru işlemlerini de buradan takip ediyor. 650 kişi kapasiteye sahip olan salonda nikahlar korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak kıyılıyor. Vatandaşlar için kapalı otoparkın yer aldığı alanda nikaha katılanlara dezenfektan verilerek vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Oda nikahı yapmak isteyenler için en fazla 10 katılımcı kabul ediliyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda evlenmek isteyen çiftler, nikahla ilgili tüm işlemlerini Güzelyurt Mahallesi Tarzan Bulvarında bulunan Millet Çarşısı içerisinde yer alan Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yaptırıyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:46
Kaynak: İHA
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