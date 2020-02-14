Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler - Son Dakika

Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler

7 saat önce

Malatya'da çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler, System.String[]

Malatya'da çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.


Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyen çiftler, bu özel günde dünya evine girdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda bugün 25 çift kıyılan nikahla dünya evine girdi. Sevgililer Günü'nde nikah kıydıran çiftlerden Begüm Doğan ve Oğuzhan Coşkun çifti, "Çok mutluyuz, bu özel günde nikahımızı kıymak istedik" dedi.


Aylar önce bugünü seçtiklerini dile getiren Merve Kıyat ve Selçuk Koç çifti ise, "14 Şubat'ı özellikle tercih ettik. Gayet güzel bir gün, unutulmayacağını zaten düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Sevgililer Günü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı
Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]