Çiftlerin düğün heyecanı yeniden başladı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran düğün salonlarının 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılacağının duyurulmasıyla birlikte gelinlikçilerde hareketlilik başladı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının yeniden açılmasına karar verildi. Düğün salonlarının yeniden açılacağını duyan çiftler, evliliğe giden yolda yapılacak en önemli alışverişlerden biri olan gelinlik alışverişi için gelinlikçilere akın etmeye başladı. Korona virüs salgının yoğun olduğu dönemde dükkanlarını kapalı tutan gelinlikçilerin ise düğün sezonu öncesi yaşanan hareketlilikten memnun olduğu gözlendi.



Korona virüs salgını düğün sezonuna denk geldiği için dükkanlarını kapalı tuttuklarını, bu nedenle mağdur olduklarını söyleyen işletme sahibi Ahmet Karhan, " Korona virüs nedeniyle mağdur olduk. Gelinlerimiz ve damatlarımız da mağdur oldular. Düğün tarihi alanlar vardı, tarihleri değişti. Bundan önce gelip ürünlerini randevulu alıyorlardı. Randevu usulünü de kaldırdık. Tam düğün sezonunda virüs oldu, bizde kapalı tuttuk dükkanımızı. 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının açılacağı açıklamaları yapıldıktan sonra yoğunluk başladı. Bizde personellerimiz ile birlikte bu görevi yapıyoruz. Şu an her şey normale döndü. Yoğunluk başladı. 3 aya yakın düğün olmadı. 3 aylık süreçte düğünlerini yapamayanlar tarih bulmakta da zorlandılar. Günde 20 tane gelin çıkarabiliyoruz. " açıklamalarında bulundu.



"Kontenjanımız neredeyse doldu"



Gelinlikçi dükkanında çalışan personellerden Emine Yılmaz, yoğunluğun arttığını hatta kontenjanların neredeyse dolduğunu söyleyerek, "Korona döneminde bir dinlenme sürecimiz oldu. Tabi biz bu dinlenme sürecini bir fırsata çevirdik. Çok güzel modeller hazırladık. Bunun dışında çok büyük bir yoğunluğumuz var. 1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak. Kontenjanımız neredeyse doldu. Onun dışında inşallah biz bu süreci gelinlerimizle birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız. " ifadelerine yer verdi. - AĞRI