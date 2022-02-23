Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü - Son Dakika
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Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü

23.02.2022 20:41
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan çiftliğin damında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, damda bulunan zirai aletler ve traktör zarar gördü.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan çiftliğin damında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, damda bulunan zirai aletler ve traktör zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki bir vatandaşa ait çiftliğin damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi. Yangında damda bulunan zirai aletler ve traktör zarar görürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü

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İncirliova, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü - Son Dakika
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