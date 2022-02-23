Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan çiftliğin damında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, damda bulunan zirai aletler ve traktör zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki bir vatandaşa ait çiftliğin damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi. Yangında damda bulunan zirai aletler ve traktör zarar görürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN