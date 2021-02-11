Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor - Son Dakika
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Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor

Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor

11.02.2021 09:25

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iş insanı Mahmut Yedirir (38), Avrupa standartlarında kurduğu, 90 bin metrekare açık, 15 bin metrekare kapalı alanı bulunan çiftliğinde büyükbaş yetiştiriyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iş insanı Mahmut Yedirir (38), Avrupa standartlarında kurduğu, 90 bin metrekare açık, 15 bin metrekare kapalı alanı bulunan çiftliğinde büyükbaş yetiştiriyor. İşe 2016'da 550 büyükbaş ile başlayan Yedirir, 5 yılda hayvan sayısını 2 bine çıkardı.

Turhal ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası iş insanı Mahmut Yedirir, dedesi ve babasının amatör olarak köylerinde yaptığı büyükbaş yetiştiriciliğini profesyonel anlamda sürdürmek için çalışma yaptı. Yedirir, 2016 yılında 15 bin metrekare kapalı, 90 bin metrekare açık alanı bulunan çiftlik kurdu. Kendi sermayesiyle 550 büyükbaş alıp, işe başlayan Yedirir, 5 yılda hayvan sayısını 2 bine çıkardı. 50 kişinin çalıştığı çiftlikte, mezbahada kesilen hayvanların etleri, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

'DEDE MESLEĞİ'Hayvan yetiştiriciliğinin dede mesleği olduğunu söyleyen Yedirir, "Bu meslek dedemden babama, babamdan ise bize geçti. Ancak dedem ve babam köyde yapıyordu. Amatörce yapıyorlardı, biz ise profesyonel bir tesis yapalım dedik ve başladık. 550 hayvan ile başlamıştık. Sonra bin hayvan yaptık, 2020 yılında bin hayvan daha ekleyerek, 2 bin rakamına ulaştık" dedi.'KENDİ YEMİMİZİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Çiftlikte yetiştirdikleri hayvanların yemlerini kendilerinin ürettiğini söyleyen Yedirir, "Bizim kendi arazilerimiz var. Köyümüzde ham maddeyi ekiyoruz, daha sonra biçiyoruz. Onları buraya işletmemize getiriyoruz. Burada onlar yem haline dönüşüyor. Onları hayvanlarımıza yediriyoruz. Yani yemimizi kendimiz üreterek, kendimiz besliyoruz. Et maliyetlerini düşürmek için bu şekilde bir planlama yaptık. Avrupa standartlarına göre bölgede başka bir tesis olup olmadığını araştırmadım ancak bu tesisimizi öz sermayemiz ile kurduk. Tesisimizi gezmeye gelenler bu bölgede böyle bir tesis olmadığını söylüyorlar. Hayvanlarımız mezbahalarda kesiliyor. Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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