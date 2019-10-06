Çiftliğinde heybetli Türk çoban köpeklerini yetiştiriyor

Çankırı'da yaşayan Akif Metin'in çiftliğinde yetiştirdiği Kangal, Aksaray malaklısı, Anadolu çoban köpeği ve akbaşlar, farklı ülkelerden talep görüyor.

Eldivan ilçesindeki çiftlikte, güçlü gövdesiyle "Anadolu Aslanı" olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri cüssesiyle "Bozkırın Kralı" olarak nitelendirilen Kangal, Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinsleri özenle yetiştiriliyor.

Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, Türkiye ve dünyada yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle öne çıkıyor.

Çiftlik sahibi Akif Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu ırkı çoban köpeklerinin dünyada cesurluklarıyla tanındığına işaret etti.

Çiftlikte Kangal, Anadolu çoban köpeği, Aksaray malaklısı ve akbaş olmak üzere 4 ana grupta üretim yaptıklarını belirten Metin, "Burada ürettiğimiz milli değerlerimizi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanına ihtiyacı olan insanlarla buluşturuyoruz." dedi.

Metin, çiftlikteki 100 damızlık köpekle yeni yavrular yetiştirdiklerini anlatarak, "Burada ürettiğimiz yavruları, iki ay anne sütü emdikten, aşıları bittikten sonra Türk çoban köpeği severlere sahiplendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Köpeklerimizi 10 nesle kadar tanıyoruz"

Yetiştirdikleri köpeklerde yabancı bir ırkın kanının bulunmadığını dile getiren Metin, "Bu yüzden de köpeklerimiz dünyada büyük talep görüyor. Bu köpekler Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken yanımızda getirdiğimiz milli değerlerimizdir. Buradaki köpeklerimizi 10 nesle kadar biliyoruz. Anne, baba, dede, atalarını, soyağaçlarını bildiğimiz köpeklerimiz." diye konuştu.

Yetiştirdikleri köpek cinslerinin merhametli, duygusal olduklarını ve insanları anladıklarını belirten Metin, şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'da çitalara karşı, Amerika Alaska'da kurtlara karşı, Türkiye'de ayılara ve birçok yabani hayvana karşı en güçlü ve en cesur hayvan Türk çoban köpekleridir. Bu yüzden de dünyadan talep görüyor. Çoğunlukla Avrupa ülkeleri, Amerika ve Alaska'ya gönderildi. Bugün Çin'de 'han' koyunlarını bile Türk çoban köpekleri koruyor. Yurt dışına uçakla gönderiyorum ya da gelip alanlar oluyor. Köpeğin yurt dışına çıkması için sağlık durumuyla ilgili belgeleri hazırlıyoruz, Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderiyoruz, pasaport çıkarttırıyoruz."

"Köpek almak isteyenler en az 3 ay beklemeli"

Köpeklerin gebelik süresinin 55-65 gün olduğunu ifade eden Metin, "Türk çoban köpeğine sahip olmak isteyenler, almadan önce köpeği hangi anne babadan istiyorsa bize bildiriyor. Ona göre yavru ayırıyoruz. Yetiştirdiğimiz Türk çoban köpeğine sahip olmak isteyenlerin en az 3 ay beklemesi gerekiyor." dedi.