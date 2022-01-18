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ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR - Son Dakika

ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR

18.01.2022 14:11

SİVAS'ın kış aylarında kentin en soğuk bölgesi olan İmranlı ilçesinde Mehmet Aslan (60) tarafından 25 bin metrekarelik alanda kurulan çiftlikteki 600 keçi soğuktan soba yardımı ile korunuyor.

SİVAS'ın kış aylarında kentin en soğuk bölgesi olan İmranlı ilçesinde Mehmet Aslan (60) tarafından 25 bin metrekarelik alanda kurulan çiftlikteki 600 keçi soğuktan soba yardımı ile korunuyor. Keçilerin ısınmasında kullanılan ve kerme olarak nitelendirilen yakacak da kendi gübrelerinden sağlanıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mehmet Aslan tarafından 25 bin metrekarelik alanda kurulan çiftlikteki 600 keçi soğuktan soba yardımı ile korunuyor. Kış aylarında kentin en soğuk bölgesi olan İmranlı ilçesindeki çiftlikte sağımhane, doğumhane ve revir de bulunuyor. Çiftlikteki keçiler, kışın bölgedeki soğuk hava şartlarına rağmen sıcak ortamda yetiştiriliyor. Keçilerin ısınmasında kullanılan ve kerme olarak nitelendirilen yakacak da kendi gübrelerinden sağlanıyor.

Keçilerine gözü gibi bakan çiftlik sahibi Mehmet Aslan, "Burası çok soğuk. İlçe merkezine göre bulunduğumuz yer daha soğuk durumda. Burada keçilerimizi ata geleneği olan küçükbaş hayvanların gübresinden oluşan kermeyle ısıtıyoruz. Yazın biriktirip, kışın sobada yakarak tüketiyoruz. Bu yakacak tezekten çok farklıdır. Kalorisi çok daha yüksektir. Isınmanın yüzde 50'sini bunlarla karşılıyoruz. Gerisini ise odun ve kömürle yapıyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düştüğünde bu çiftliğin ısısı 10 derecenin altına düşmemelidir. Biz hava soğuduğunda hemen sobayı yakıyoruz. Keçiler çok hassas hayvanlardır. Bu hayvanları ısıtmak zorundayız" dedi.

ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR
ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR
ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR

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Mehmet Aslan, Hisarcık, İmranlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇİFTLİĞİNDEKİ KEÇİLERİ SOBAYLA ISITIYOR - Son Dakika
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