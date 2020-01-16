Çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi - Son Dakika

Çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi

6 saat önce

Beykoz'da gece saatlerinde bir çiftlikte bulunan ve içerisinde çobanların kaldığı müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi, System.String[]

Beykoz'da gece saatlerinde bir çiftlikte bulunan ve içerisinde çobanların kaldığı müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını kısa sürede fark eden çobanlar on büyükbaş hayvanı yanmaktan kurtarırken yükselen alevler karşısında çaresiz kaldı. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, saat 01.15 sıralarında Beykoz ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Riva Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik alanın dışında çobanlar için inşa edilen müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çobanlar ve mahalle sakinleri müdahalede yetersiz kalınca Beykoz İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çıktığı sırada çiftlikte bulunan on büyükbaş hayvanı tahliye eden çobanlar ayrıca müştemilat içerisindeki mutfak tüpünü de çıkartarak büyük bir faciayı engelledi.

Alevleri vatandaş görüntüledi

Çiftlikte birdenbire yanmaya başlayan müştemilattan yükselen alevler geceyi aydınlatırken o anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangının neden çıktığının kesin olarak tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

(İHA)

Çiftlik, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

Son Dakika Haberleri
15:33 Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı - Son Dakika
15:32 Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı... - Son Dakika
15:32 Trabzon'da "Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
15:32 Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti - Son Dakika
15:30 Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 15:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]