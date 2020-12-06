'Çiftlik balığı ile doğal balığın besin değeri, doğru yemlemeyle aynı olur' - Son Dakika

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Taşbozan, Avrupa'da satılan 5 balık türünden 2'sinin Türkiye'den gönderildiğini belirterek, "Çiftlik balıkları ile doğal yetişen balıklar arasında doğru yemlemeyle beslenmesi durumunda besin değeri bakımından neredeyse hiçbir fark yoktur" dedi.

Son yıllarda Türkiye genelinde balık yetiştiriciliği sektörü hız kazandı. Türkiye'nin, Avrupa'da sayılı ülkeler arasında yer aldığını ve yaklaşık 100 farklı ülkeye balık ihracat yapıldığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği öğretim üyesi Doç. Dr. Taşbozan, Avrupa pazarında satılan 5 balıktan 2'sinin Türkiye'den gönderildiğini belirtti.

Balık yetiştiriciliği sektörünün hız kazanmasının ardından balık yemi sektörünün de paralel olarak artığını dile getiren Doç. Dr. Taşbozan, kaliteli yemle birlikte kaliteli balık üretildiğini dile getirdi. Balık beslemesinde kalitesiz yem kullanılmasının balıklarda beklenmeyen bazı hastalıklara yol açtığını kaydeden Taşbozan, "Kalitesiz yem yapılırsa ürettiğiniz balıklar da kesinlikle sağlıklı bir şekilde pazara sunulamaz. Olur da pazara sunulmaya kalkılırsa bu ürünler, insan sağlığını tehdit edecektir. Çünkü hem besinsel açıdan çok zayıf hem de hastalık etkenlerini ortaya çıkartacaktır" dedi.'KALİTESİZ YEM KULLANILARAK YETİŞTİRİLEN BALIKLAR ÇEVREYE ZARARLI'Balık yemi yapılırken balıklardaki enerji kaynaklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Taşbozan, "Balıklardaki en büyük enerji kaynağı yağdır. Biz yem yaparken buna dikkat ediyoruz. Balıklar ilk önce yağı daha sonra da protein ve karbonhidratı enerji amacıyla kullanıyor. Balığın enerjisini dengeli bir şekilde karşıladığınızda bu sefer sindirim oranı yükseliyor ve dışarı atık az gidiyor. Suyu da kirletmemiş oluyorsunuz. Suyu kirlettiğiniz zaman sadece yetiştirdiğiniz balığa zarar vermiyorsunuz, çevreye zarar veriyorsunuz" diye konuştu.'BALIĞI HIZLI BÜYÜTME MANTIĞI YOKTUR'Kalitesiz yem kullanıldığında balığın gelişimine olumlu bir etki sağlanmadığı kaydeden Taşbozan, "Kesinlikle balığı daha kötüye götürüyorsunuz. Balığı hızlı büyütüp, hızlı bir şekilde pazara sokmaya çalışma mantığı yoktur. Kalitesiz bir yem kullandığınızda balığı pazara sunma şansınız neredeyse yoktur. Eğer bu balıkları pazara sokarsanız, insan sağlığına uygun olmayan balıkları pazarlamış oluyorsunuz" dedi.

'Doğal balık mı daha iyi yoksa çiftlik balığı mı?' sorusunun en çok merak edilen sorular arasında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taşbozan, "Bunların arasında neredeyse besinsel olarak hiçbir farkın olmadığını yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu görüyoruz. Doğadaki balıkları tercih etmemizdeki en büyük neden, insanların içgüdü olarak doğal ürünleri tercih etmesinden kaynaklıdır" diye konuştu.