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Çiftlik Bank davası baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı - Son Dakika

Çiftlik Bank davası baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı

08.07.2021 09:03

Türkiye'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 3 suçtan tutuklanan Aydın, Maltepe Cezaevi'ne cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi. Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

AYDIN, SEVK EDİLMİŞTİ

Polis minibüsüne bindirilerek Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen Aydın, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı. Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

SEVK YAZISINDA TÜM MAĞDURLARA KARŞI KARŞI SORUMLU OLDUĞU VURGULANDI

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçarak yatırımcı oyuncu olan mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği belirtildi. Yazıda, Aydın'ın, gerek örgütün kurucusu ve yöneticisi olması, gerekse de kurulan sistem itibarıyla sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu vurgulandı.

3 SUÇTAN TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Aydın, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.

MALTEPE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

"KİMSEYE KESİN KAZANÇ VAADİNDE BULUNMADIM"

Mehmet Aydın'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. İfadesinde, "Çiftlik Bank" projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini savunan Aydın, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söyledi. Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini anlatan Aydın, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki "Çiftlik Bank" işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü ifade etti.

Aydın, "Çiftlik Bank" sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini öne sürerek, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payının olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını iddia etti. "Çiftlik Bank"ın mucidi ve kurucusu olduğunu söyleyen Aydın, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini savundu.

"MAĞDURİYETLERİNİ KARŞILAYABİLİRİM"

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını iddia eden Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi. Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü. Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çiftlik Bank davası baş sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı
Tosuncuk'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı: Mağdurların parasını ödemek istiyorum

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Bank davası baş sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Necati Çolak : Güldürmeyin beni bırakın bu garibanı asıl bunu arkasında olanları yakalap içeri tıkın bir yerleriniz yiyorsa komik olmayın Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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