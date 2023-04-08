Çiftlik Bank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Bir Kişi Türkiye'ye Getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlik Bank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Bir Kişi Türkiye'ye Getiriliyor

08.04.2023 18:27
Çiftlik Bank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Bir Kişi Türkiye'ye Getiriliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay’da yakalanan O.N.K. isimli şüphelinin bu akşam Türkiye’ye getirileceğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay'da yakalanan O.N.K. isimli şüphelinin bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte hareket ettiği belirlenen ve Uruguay'da gözaltına alınan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Emniyet açıklamasında, şüpheli O.N.K.'yi getiren Uruguay uçağının bugün saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Uruguay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlik Bank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Bir Kişi Türkiye'ye Getiriliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Orkun'un orucuyla dalga geçtiği iddia edilen Tadiç sessizliğini bozdu: İnsanlar büyük bir hikaye yazdı
18:36 Ancelotti'den takımın yıldızlarına övgüler: Onlar gibi yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız
18:22 Uruguay'da yakalanan Tosuncuk'un sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor
18:26 Hatay'dan gelen depremzede, 'otomobil satışı' bahanesiyle 447 bin TL dolandırıldı
16:00 AK Parti'de liste mesaisi: Yarın öğleden sonra YSK'ya veririz
17:22 Gabonlu öğrencinin ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı! Bir şüpheli 3'üncü kez gözaltında
17:38 Taraftar pek ikna olmayacak gibi! İrfan Can Kahveci ortalığı karıştıran paylaşımını bakın nasıl savundu
17:24 Yunanistan'dan Türkiye'yi memnun edecek karar! Terör yuvasına dönen kampı kapatma kararı aldılar
17:20 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
16:43 Tüm dünya bu transferi konuşacak! Arsenal, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2023 20:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlik Bank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Bir Kişi Türkiye'ye Getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement