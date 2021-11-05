Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın cezaevine gönderildi - Son Dakika

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın cezaevine gönderildi
İSTANBUL - Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Çiftlik Bank Davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın sabahın erken saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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