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"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

05.11.2021 08:28

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, adliyeye sevk edildi.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, adliyeye sevk edildi.

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı.

Aydın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adliyesine götürülecek.

Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Uruguay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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