Üye Girişi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı

09.11.2021 16:41

Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan "Çiftlik Bank" davası sanıklarından Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan "Çiftlik Bank" davası sanıklarından Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 5 Kasım'da alınan ifadesinde, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdiğini, yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşadığını, 2017'de de Uruguay'a gittiğini anlattı.

Çalışma ve oturma izni aldığı Uruguay'da 1 Kasım'a kadar yaşadığını dile getiren Aydın, Türkiye'de resmi nikahlı eşinden çocuğu olmadığını, Uruguay'da yaşadığı sürede de bu ülkenin vatandaşı bir kadınla evlendiğini ve 3 çocuklarının bulunduğunu kaydetti.

Aydın, Garanti Bankası'ndaki hesabının kapandığını, başka bir bankada hesabı olmadığını dile getirerek, herhangi bir şirkette de hissesinin bulunmadığını, "Çiftlik Bank" şirketine de sermeye yatırmadığını söyledi.

"Ne kadar gelir elde edildiğini bilmiyorum"

"Çiftlik Bank" isimli oyun sitesinin nasıl kurulduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Fatih Aydın, "Bu oyuna ve sisteme başkalarının üye olması için ne tür vaatler verildiği, kar vaadiyle ne kadar gelir elde edildiği hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Çalışma alanım şarküteriyle ilgiliydi. Mehmet Aydın bana bu işlerden bahsetmezdi. Yönetim birimi ve şarküteri farklı yerdeydi. 2017'de ben de dahil olmak üzere şarküteride çalışanların maaşlarını ödememeye başladılar. Ben gidip geldikçe maaşların yatmadığını söylüyordum. Kardeşim Mehmet Aydın da bana 'Ödeme önceliklerimiz var, sen ve şarküteri çalışanları bu durumu biraz idare edin.' diyerek bizi geçiştiriyordu." şeklinde konuştu.

Aydın, bir gün yine yemek için gittiği ofise İstanbul Bayisi Savaş Yıkılmaz'ın geldiğini, şirketin müdürü Cengiz Samur olmadığı için 30 bin liralık ödemeyi kendisine yapmak istediğini anlatarak, "Bu nedenle kardeşimi arayarak, 'Cengiz Samur ofiste yok, parayı ağabeyin Fatih'e bırakıyorum.' dedi. Mehmet Aydın ise kendisine, "Sen o parayı ağabeyime verirsen, o parayı senden tekrar tahsil ederim.' dedi. Ben de bu lafı duyunca kardeşim Mehmet Aydın ile ilişkilerim bozulmaya başladı. Bu olaydan sonra şarküteriye gitmemeye başladım." ifadelerini kullandı.

"Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı"

Fatih Aydın, Mehmet Aydın'ın geçmişte küçük bir işletmeyle başladığında ofisine girebildiğini, fakat işleri büyüttükten sonra kendisine korumalar tuttuğunu, bu nedenle de ona ulaşmasının zorlaştığını, korumaların kardeşinin masasına bile kendisini oturtmadığını savunarak, "Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını, para alındıysa ne şekilde, nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir." dedi.

Kardeşine ait şirketlerin kar edip etmediğini bilmediğini anlatan Fatih Aydın, çevreden duyduğu kadarıyla büyüyen bir şirket olduğunu, kardeşinin genç atılımcı iş adamı olarak tanıtıldığını dile getirdi.

"Kardeşimin bitcoin ürettiğini haberlerden öğrendim"

Aydın, üyelerden temin edilen paraların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşim Mehmet Aydın'ın Manisa'da bir çiftlik açtığını ve çiftlikte bitcoin üretim cihazları ile bitcoin üretmeye başladığını herkes gibi ben de haberlerden öğrendim. Kardeşim Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini kendisinden hiç duymadım. Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini de söylememişti. Ancak 2020'de kardeşim beni telefonla aradığında bitcoinle ilgili haberlerin doğru olup olmadığını sordum. Bana 'Evet bitcoin cihazlarımız vardı. Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti, üretim yapıp işimize devam edecektik, ancak kendisi beni dolandırdı' demişti. Uruguay adli makamlarınca kardeşim Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatılınca bu ülkede bulunan tüm mal varlıklarına el konuldu. Ancak Paraguay'da bitcoin üretim tesisinin kurulup kurulmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur."

Üzerinde bulunan SD kartı Uruguay'da cezaevindeyken bir mahkum vermiş

Fatih Aydın'ın, teslim alındığı esnada yapılan üst taramasında üzerinde bulunan ve incelenmek üzere yetkili mercilere teslim edilen SD kartı, Uruguay'da hapishanede bulunduğu sırada Brezilyalı bir mahkumun kendisine verdiğini ve içerisinde Portekizce müziklerin olduğu öne sürdü.

Fatih Aydın, kardeşinin daveti üzerine Uruguay'da kurduğu şirkette çalışmaya gittiğini, ancak kardeşinin ekibiyle ters düşmesi üzerine şirkette çalışmadığını söyleyerek, "Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmaların başladığını görünce diğer şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korktuğum için dönüş yapmak istemedim. Aynı zamanda o dönemde Uruguay vatandaşı olan eşim hamileydi. Çocuğum olacaktı ve çocuğumun doğduğunu görmek istedim." ifadelerini kullandı.

Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Fatih Aydın, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.

Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Uruguay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı 17:32 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! 17:12 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi 17:03 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti 16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
Cahit Özkan, 15:52 Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Haberleri
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
17:05 "Belarus'a yasa dışı göçmen taşınıyor" iddialarına THY'den yalanlama geldi
17:02 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı         
17:36
Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı         
17:19
Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı         
17:11
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 17:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: "Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement