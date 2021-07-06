Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

RAPORLAR KARŞILAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

60 SAYFALIK SORULAR HAZIRLANDI

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı. Polis ekiplerince, ifade alma işlemine bu gece başlanacağı öğrenildi.

FİRARİ AĞABEYİ DE SORULACAK

Yöneltilecek sorular arasında firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler de yer alıyor. Mehmet Aydın'a soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltilecek.

75 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Aydın'a Türkiye'de mağdur ettiği kişilerin mali boyutu da soruldu. Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine cumartesi günü Brezilya tarafından sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait TK16sefer sayılı tarifeli uçakla Sao Paulo'dan İstanbul'a getirilmişti.

MEHMET AYDIN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.