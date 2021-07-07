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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, başka suçtan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıktı - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, başka suçtan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıktı

07.07.2021 19:00

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıktı.

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve soruşturma işlemlerinin yapılması için Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında Asliye Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinde "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan yargılanan Aydın, iddianamenin okunmasının ardından savunma yapmak için süre istediğini söyledi.

Mahkeme, Aydın'ın savunmasını yapmak için istediği sürenin verilmesine karar verdi.

Aydın hakkında çıkarılan yakalama kararının da kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, başka suçtan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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