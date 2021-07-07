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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı - Son Dakika

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı

07.07.2021 00:25

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Özel ekip tarafından 26 saat sorgulanan Tosuncuk, sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.

26 SAAT SORGULANDI

Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecek.

7 SUÇTAN DAVA AÇILMIŞTI

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMİŞTİ

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı. Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Çiftlikbank, Tosuncuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı - Son Dakika


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