"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından aranan Fatih Aydın'ın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde bir adreste yaşadığını tespit etti.

Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Uruguay Federal Polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılırken, Aydın'ın Türkiye'den giden özel bir ekip tarafından getirileceği ve işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.