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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

02.11.2021 13:53

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamlarına teslim edildi.

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamlarına teslim edildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde yola çıkan Aydın'ın ilk görüntüleri de paylaşıldı.

Aydın'ı Türkiye'ye getiren uçağın akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da temmuz ayında yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
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