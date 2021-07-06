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Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma... - Son Dakika

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma...

06.07.2021 09:41
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma..., System.String[]

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma... - Son Dakika


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