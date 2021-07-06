Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma...
06.07.2021 09:41
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi. - İSTANBUL
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma... - Son Dakika
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