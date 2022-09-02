Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden "İdam edilsinler" diyen mağdura skandal yanıt - Son Dakika
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Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden "İdam edilsinler" diyen mağdura skandal yanıt

02.09.2022 13:56

Çiftlik Bank davasında duruşmaya damga vuran bir diyalog yaşandı. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan bir müştekinin, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın için "İdam edilsinler" demesi üzerine Fatih Aydın, "Sen idam edil" sözlerini sarf etti. Öte yandan Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte detaylar...

Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın SEGBİS ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları salonda hazır bulundu. Öte yandan, duruşmaya SEGBİS ile katılan bir müştekinin sanık Mehmet ve Fatih Aydın için "İdam edilsinler" demesi üzerine tutuklu sanık Fatih Aydın, "Sen idam edil" dedi.

"BEN KİMSEYİ KANDIRMADIM"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Ben yanımda çalıştırdığım işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar hiç kimseye yasa dışı talimat vermedim. Her konuşmamda kar ve zarar olabileceğini söyledim. Katılımcılar da bu riski göz önüne aldılar. Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil adaletli karar verilerek, tahliye edilmemi talep ediyorum. Ben şirketlerimde yaklaşık 200 personele iş imkanı sağladım. Ben kimseyi kandırmadım. Her konuşmamda kar ve zarar olacağını belirttim. Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Yatırımcılar da bu riski göze aldılar. Ben masumum. Adalete olan güvenim ve inancım tam. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"70 TANE ARAÇ SATILARAK, MAĞDURLARIN ANA PARA ZARARI GİDERİLEBİLİR"

Sözlerine devam eden Aydın, "Halen şirket üzerine kayıtlı 70 tane araç satılarak mağdurların ana para zararı giderilebilir. Kayyumlar aracılığıyla satılarak, mağdurların zararlarının giderilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmaya damga vuran olay! Tosuncuk, 'İdam edilsinler' diyen müştekiye 'Sen idam edil' karşılığını verdi

"ŞİRKETİN AİLE ŞİRKETİ OLMADIĞI BEYAN EDİLEREK İÇERİYE ALINMIYORDUK"

Tutuklu sanık Fatih Aydın da, "Hazırlanan raporlar lehimedir. Dinlenen sanık beyanlarında şirketlerde yönetici olmadığım açıkça beyan edilmiştir. Ben kardeşimin yanında gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Şirketlerde yöneticilik veya imza yetkisine sahip değildim. Annem ve babamla birlikte kardeşimi ziyaret ettiğimizde dahi Savaş Yıkılmaz ve güvenlik tarafından şirketin aile şirketi olmadığı beyan edilerek içeriye alınmıyorduk. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki L.İ., "İnternetten haberdar oldum. Zararım 20-25 bin TL civarındadır. Ben ilk para yatırdım, bir kısmını geri aldım ve geri aldığım kısmı tekrar yatırdım. Net rakamı bilmiyorum" dedi. Müşteki E.B., "Kasım ayında 4 bin 400 TL yatırdım. Beyaz Show ve TV'de yer alan yayınlardan etkilendim" dedi.

"İSTERSENİZ BUGÜN ÇIKARTIN, BENİM İÇİN SORUN YOK"

Tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan müşteki, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. 20 bin TL yatırdım, 6 bin TL aldım. Onlar da benim gibi mahkum. Paramı öderlerse uzlaşırım. İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok. 10 bin liramı verdikten sonra benim için sorun yok" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine hükmetti. Çiftlik Bank'a ilişkin açılan 4 ayrı davada, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden 'İdam edilsinler' diyen mağdura skandal yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden "İdam edilsinler" diyen mağdura skandal yanıt - Son Dakika
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