'Çiftlik Bank' davasında 2 tahliye kararı
49 dakika önce
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:52
Kamuoyunda "Çiftlik Bank
" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
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