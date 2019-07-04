Son Dakika Haberleri: 'Çiftlik Bank' davasında 2 tahliye kararı
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'Çiftlik Bank' davasında 2 tahliye kararı

49 dakika önce

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

'Çiftlik Bank' davasında 2 tahliye kararı, System.String[]
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:52 
Çiftlik Bank, Ekonomi
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