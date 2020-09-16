"Çiftlik Bank" davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen davada dosyası ayrılan 28 sanık hakkında verilen beraat kararının gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen davada dosyası ayrılan 28 sanık hakkında verilen beraat kararının gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, firari Mehmet Aydın'ın akrabası olan Melih Tayyip Kuş'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin dosyasının 17 Mart'taki Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamada ayrıldığı hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda, Mehmet Aydın'ın ekonomik çıkar amacı güden ve hiyerarşik yapısı bulunan örgütün kurucusu ve tepe yönetici olduğu anlatılarak, dosyası ayrılan tutuksuz 28 sanık hakkında, "suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlarından dava açıldığı anımsatıldı.

"Yasal unsur oluşmadı"

Mahkemece hazırlanan kararda, sanıkların savunmaları, katılan ile müşteki beyanları, hazırlanan MASAK raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Bu kapsamda sanıklar hakkında "suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildiği kaydedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

28 sanığın dosyası ayrılmıştı

Anadolu 5 Ağır. Ceza Mahkemesinde 17 Mart'ta görülen davada, 28 sanığın dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar verilmişti.

Çiftlik Bank, Aydın, Mart, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu         
16:39
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çiftlik Bank" davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei