Çiftlik Bank davasında avukatlar 'korona virüs' nedeniyle duruşmaya katılmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank davasında avukatlar 'korona virüs' nedeniyle duruşmaya katılmadı - Son Dakika

Çiftlik Bank davasında avukatlar 'korona virüs' nedeniyle duruşmaya katılmadı

6 saat önce

Binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında, 18 avukat 'korona virüs' nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.

Çiftlik Bank davasında avukatlar 'korona virüs' nedeniyle duruşmaya katılmadı, System.String[]

Binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında, 18 avukat 'korona virüs' nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.


Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve 'tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4'ü firari tutuksuz 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi.


Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cafer Çolak katılırken, 3 sanık avukatı da salonda hazır bulundu.


18 avukat, 'korona virüsü' nedeniyle mazeret sundu


Mahkeme başkanı, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya'nın henüz yakalanamadıklarını tutanağa geçirdi. Müştekilerden birinin avukatı ile 17 sanık avukatı 'korona virüs' nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol ve ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.


Avukatların mazereti kabul edildi


Mahkeme heyeti, ara kararında 18 avukatın mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol ve ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik taleplerine reddine hükmetti.


28 sanığın dosyası ayrıldı


Mahkeme, 28 sanık hakkındaki dava dosyasının ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmesine ve yargılamanın bu şekilde yürütülmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.


Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.


İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.


Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Çiftlik Bank, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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