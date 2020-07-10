"Çiftlik Bank" davasında firari sanığın "tutuklanmama güvencesi" talebi reddedildi - Son Dakika

"Çiftlik Bank" davasında firari sanığın "tutuklanmama güvencesi" talebi reddedildi

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Solak ve Cudi Cumhur Yurdakul ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, müvekkilinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu için halen orada yaşadığını belirterek, "Müvekkilim Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 246 ve 248. maddeleri dikkate alınarak hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir. Müvekkil uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için Türk yargısına güvenmediğini, bu nedenle gelmek istemediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra dava konusu suçla ilgisi olmayan müvekkilimin mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını da talep ediyoruz." dedi.

Sanıklardan Düzgün Genç'in avukatı Asu Aze Özberk de müvekkili hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Söz verilen diğer sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verdi.

Firari sanık Cengiz Samur'un avukatının talebinin reddine karar veren heyet, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması yönündeki istemleri de reddetti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar vermişti.

Çiftlik Bank, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' davasında firari sanığın 'tutuklanmama güvencesi' talebi reddedildi - Son Dakika
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