Çiftlik Bank davasında konuşan Mehmet Aydın: "Şirket üzerine kayıtlı 70 araç satılarak mağdurların ana para zararı giderilebilir"

İSTANBUL - Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın duruşmada, "Her konuşmamda kar ve zarar olacağını belirttim" dedi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan bir müştekinin sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın için "İdam edilsinler" demesi üzerine tutuklu sanık Fatih Aydın, "Sen idam edil" dedi. Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın SEGBİS ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları salonda hazır bulundu. Öte yandan, duruşmaya SEGBİS ile katılan bir müştekinin sanık Mehmet ve Fatih Aydın için "İdam edilsinler" demesi üzerine tutuklu sanık Fatih Aydın, "Sen idam edil" dedi.

"Ben kimseyi kandırmadım"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Ben yanımda çalıştırdığım işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar hiç kimseye yasa dışı talimat vermedim. Her konuşmamda kar ve zarar olabileceğini söyledim. Katılımcılar da bu riski göz önüne aldılar. Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil adaletli karar verilerek, tahliye edilmemi talep ediyorum. Ben şirketlerimde yaklaşık 200 personele iş imkanı sağladım. Ben kimseyi kandırmadım. Her konuşmamda kar ve zarar olacağını belirttim. Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Yatırımcılar da bu riski göze aldılar. Ben masumum. Adalete olan güvenim ve inancım tam. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"70 tane araç satılarak, mağdurların ana para zararı giderilebilir"

Sözlerine devam eden Aydın, "Halen şirket üzerine kayıtlı 70 tane araç satılarak mağdurların ana para zararı giderilebilir. Kayyumlar aracılığıyla satılarak, mağdurların zararlarının giderilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şirketin aile şirketi olmadığı beyan edilerek içeriye alınmıyorduk"

Tutuklu sanık Fatih Aydın da, "Hazırlanan raporlar lehimedir. Dinlenen sanık beyanlarında şirketlerde yönetici olmadığım açıkça beyan edilmiştir. Ben kardeşimin yanında gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Şirketlerde yöneticilik veya imza yetkisine sahip değildim. Annem ve babamla birlikte kardeşimi ziyaret ettiğimizde dahi Savaş Yıkılmaz ve güvenlik tarafından şirketin aile şirketi olmadığı beyan edilerek içeriye alınmıyorduk. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki L.İ., "İnternetten haberdar oldum. Zararım 20-25 bin TL civarındadır. Ben ilk para yatırdım, bir kısmını geri aldım ve geri aldığım kısmı tekrar yatırdım. Net rakamı bilmiyorum" dedi.

Müşteki E.B., "Kasım ayında 4 bin 400 TL yatırdım. Beyaz Show ve TV'de yer alan yayınlardan etkilendim" dedi.

"İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok"

Tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan müşteki, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. 20 bin TL yatırdım, 6 bin TL aldım. Onlar da benim gibi mahkum. Paramı öderlerse uzlaşırım. İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok. 10 bin liramı verdikten sonra benim için sorun yok" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine hükmetti.

Çiftlik Bank'a ilişkin açılan 4 ayrı davada, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.