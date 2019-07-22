'Çiftlik Bank' davasında Mehmet Aydın'ın eşi ifade verdi
1 saat önce
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi sanık Sıla Aydın, talimatla ifade verdi.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank
" olarak bilinen sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın
'ın eşi sanık Sıla
Aydın, talimatla ifade verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:32
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