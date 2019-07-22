Son Dakika Haberleri: 'Çiftlik Bank' davasında Mehmet Aydın'ın eşi ifade verdi
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'Çiftlik Bank' davasında Mehmet Aydın'ın eşi ifade verdi

1 saat önce

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi sanık Sıla Aydın, talimatla ifade verdi.

'Çiftlik Bank' davasında Mehmet Aydın'ın eşi ifade verdi, System.String[]
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi sanık Sıla Aydın, talimatla ifade verdi.
Çiftlik Bank, Aydın, Sıla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:32 
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