Çiftlik Bank davasında tahliye
40 dakika önce
Çiftlik Bank davasında tahliyeÇiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur'un tahliyesine karar verdi.
Çiftlik Bank
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
davasında tahliye
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi
Cumhur'un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın
'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
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