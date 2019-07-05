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Çiftlik Bank davasında tahliye

40 dakika önce

Çiftlik Bank davasında tahliyeÇiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur'un tahliyesine karar verdi.

Çiftlik Bank davasında tahliye
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur'un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
Çiftlik Bank davasında tahliye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
Çiftlik Bank, Cudi, 3. Sayfa
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