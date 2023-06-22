Çiftlik Bank davasında Tosuncuğun sağ kolu savunma yaptı - Son Dakika
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Çiftlik Bank davasında Tosuncuğun sağ kolu savunma yaptı

22.06.2023 16:31

Çiftlik Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Tosuncuğun 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu. Kaya, "Fatih Aydın, alınan taşınır taşınmaz mallarda söz sahibi değildi" ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık Osman Naim Kaya, "Fatih Aydın, alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi" dedi.

4 AYRI DAVADA YARGILANIYORLAR

Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

"FATİH AYDIN, SÖZ SAHİBİ DEĞİLDİ"

Duruşmada söz verilen Osman Naim Kaya, "Fatih Aydın'ı, Mehmet Aydın geldikten 1 ay sonra tanıdım. Kendisi alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı" ifadelerini kullandı.

SAĞ KOLU İLE FACEBOOK'TA TANIŞMIŞ

Mehmet Aydın ise, "Osman Naim Kaya'nın Uruguay ile ilgili bir videoda yorumunu gördüm. Facebook'tan ekledim. Osman Naim Kaya ile sosyal medyada tanıştım. Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni alınması, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığını belirterek, raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu
Kaynak: İHA
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