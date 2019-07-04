Son Dakika Haberleri: 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı
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'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı

49 dakika önce

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı, System.String[]
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, 46 mağdur da hazır bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:52 
Çiftlik Bank, Dünya
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