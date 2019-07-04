'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı
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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:52
Kamuoyunda "Çiftlik Bank
" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.
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