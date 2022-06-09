Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda - Son Dakika
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Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda

09.06.2022 14:10

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank davası bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, bankacılık kanuna muhalefetten yargılandığı davada yaptığı savunmayla gündeme geldi. "Bank" ismini BDDK'nın onayladığını belirten Tosuncuk, 'Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir'' diyerek kendisini savunarak beraatini talep etti.

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sistemindeki 'Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle "5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

"TOSUNCUK" DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki 'Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle "5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Aydın, "Neyle bizi suçladırlar anlamadım" dedi.

"BİZ OYUN HİZMETLERİ SATIŞI YAPTIK"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Aydın, "Ben sıradan bir vatandaş olarak başladığım iş nedeniyle gerekli yerlere başvuru yaptım. Çiftlik Bank ismini bana tescillediler. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 7 tane çiftlik açtım ve tabelaları oluşturdum. Bu tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelaları astılar. Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, BDDK sorun oluşturmaya başladı. Bu ismi kullandığım süre zarfında bankacılık faaliyetinde bulunmadım. Para toplamadım. Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında da fatura kestik. Bu para toplama değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DİĞER CELSEYE KATILMAK İSTEMEDİ

Mehmet Aydın diğer celse duruşmaya katılmak istemediğini söylerken Fatih Aydın katılmak istediğini belirterek "Merak ediyorum bu işleri" dedi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

YORUMLAR
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Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda - Son Dakika

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