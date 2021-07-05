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Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti - Son Dakika

Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti

05.07.2021 16:39

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan Çiftlik Bank'ın CEO'su Cumhur Yurdakul, Tosuncuk'un kirli işlerini ifşa etti. Yurdakul, soruşturma sürerken kendisini tehdit eden Tosuncuk'un topladığı paralarla uyuşturucu işine girdiğini ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını iddia etti.

Yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'de kurulan özel bir ekip, 3 Temmuz Cumartesi THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Tosuncuk'u Türkiye'ye getirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Havalimanı'na inen uçakta gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

CEO KİRLİ İŞLERİNİ İFŞA ETTİ

Çiftlik Bank vurgununda şirketin bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Şoke edici gerçekleri açıklayan CEO, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için kurduğu şirketi ifşa etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Emur'un şirkette çalışmaya başladıktan sonra Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğu ve şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU MADDE İŞİNE GİRMİŞ

Soruşturma sürerken, Çiftlik bank CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıkan Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığı, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı öne sürüldü.

Etkin pişman Yurdakul, "Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu. Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necip'in kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı." diye çarpıcı gerçekleri anlattı.

ŞİRKET CEO'SUNU TEHDİT ETTİRDİ

Bu sırada etkin pişman olup, Aydın'ın tüm kirli işlerini ifşa eden Cumhur Yurdakul, Suat Fehmi Emur'un da Tosuncuk'u dolandırdığını anlattı. Yurdakul ifadesinde "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi.

İfadesi ardından Cumhur Yurdakul'un cezaevinde olduğu bir anda iddiaya göre Fehmi Suat Emur'un avukatı Eylem Tabur, Yurdakul'u ziyaret etmek istedi. Tabur, Yurdakul'la yaptığı görüşmede müvekkili Suat Fehmi Emur hakkındaki ifadesinden dönmesi gerektiğini söyleyerek, eşinin ve ailesinin isimlerinin ve adres bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt gösterdi. Yurdakul'u tehdit eden avukat hakkında dava açıldı.

Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti - Son Dakika Ekonomi


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