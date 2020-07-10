Çiftlik Bank'ın firari sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine mahkemeden ret - Son Dakika

Çiftlik Bank'ın firari sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine mahkemeden ret

Çiftlik Bank davasında firari sanık Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkeye gelerek savunma yapmak istediğini, uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için gelmek istemediğini söyledi.

Çiftlik Bank davasında firari sanık Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkeye gelerek savunma yapmak istediğini, uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için gelmek istemediğini söyledi. Mahkeme, tutuklanmayacağına dair güvence verilmesine yönelik istemin reddine hükmetti.


Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve 'tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi.


Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Solak ve Cudi Cumhur Yurdakul katılırken, bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu.


Firari sanık 'tutuklanmama güvencesi' istedi


Duruşmada söz alan sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, "Müvekkilim aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu için halen ABD'de bulunmaktadır. CMK'nın 246-248 maddeleri dikkate alınarak hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir. Müvekkil uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için Türk Yargısına güvenmediğini, bu nedenle gelmek istemediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra dava konusu suçla ilgisi olmayan müvekkilimin mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilsin" dedi.


Mahkemeden talebe ret


Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, firari sanık Cengiz Samur'un avukatının müvekkilinin tutuklanmayacağına dair güvence verilmesine yönelik isteminin reddine karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.


Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi.


İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.


Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Öte yandan, yargılanmasına başlanan 4'ü firari 48 sanıktan 28'inin dava dosyası, haklarındaki dava niteliği dikkate alınarak ayrılmıştı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Çiftlik Bank, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank'ın firari sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine mahkemeden ret - Son Dakika
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