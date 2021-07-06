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Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, "Tosuncuk'un parası bitti" iddialarını kuvvetlendiren itiraf - Son Dakika

Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, "Tosuncuk'un parası bitti" iddialarını kuvvetlendiren itiraf

06.07.2021 11:31

Çiftlik Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Yıkılmaz, mahkemede önemli bir itirafta bulundu. Yılmaz, yönetim kurulunda bulunan Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde daha önce onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a mallara el koyulmuş olmasına karşın geçmişe ilişkin imza attırdıklarını belirtti. Yıkılmaz, imza atmaktaki amacın şirketin alacaklarını tahsil etmek olduğunu da kaydetti. Bu itiraf "Tosuncuk'un parası bitti" iddialarını ise kuvvetlendirdi.

Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili hukuki süreç işliyor. Soruşturma kapsamında akıllarda "Aydın neden yıllar sonra teslim oldu?" sorusu var. Davada ise bir sanığın itirafı ortaya çıktı. İtirafa göre; Aydın'ın imzası taklit edilerek Türkiye'de kendisine para garantisi oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı. Mahkeme iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

2018'de yurtdışına firar eden Aydın'la ilgili davada "Parası bitti" iddiasını doğrulayacak türde bir itiraf geldi. Çiftlik Bank davası 2019 yılının Mart ayında 48 kişi hakkında açıldı. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık için "Suç örgütü kurma yönetme", "Dolandırıcılık" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

750 KİŞİ DAHA KATILDI

Eşi Sıla Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 sanık için ise "Örgüte üye olma", "Örgüte yardım etme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istendi. 3 bin 762 mağduru bulunan dosyada 28 sanığın dosyası ayrıldı, hepsi beraat etti. Aydın'ın da gıyabında yargılama yapıldığı 20 sanığın davası devam ederken 750 kişi daha "Mağdur oldum" diyerek şikayetçi oldu. Aynı sanıklar hakkında ikinci bir Çiftlik Bank davası açıldı.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Sabah'ta yer alan habere göre, ikinci Çiftlik Bank davası ise Aydın ve Çiftlik Bank'ın 2 yönetim kurulu üyesine üçüncü davayı doğuracak gibi. Çünkü mahkeme, savcılığa bir suç duyurusunda bulundu. Nedeni ise sanıklardan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz'ın itirafı. Sanık Yıkılmaz son mahkemede verdiği ifadesinde Çiftlik Bank yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi.

2 MİLYONA YAKIN ALACAK

İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Bu itiraf akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya mı çalışıyor, uzaktan para mı depoluyor" sorularını getirdi. Bu ihtimal ve itiraf üzerine mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.

Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, Tosuncuk'un parası bitti iddialarını kuvvetlendiren itiraf

Çiftlik Bank, Ahmet Furkan, Savaş, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, 'Tosuncuk'un parası bitti' iddialarını kuvvetlendiren itiraf - Son Dakika Ekonomi


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