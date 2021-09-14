Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı - Son Dakika

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu. Aydın savunmasında "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim" şeklinde konuştu.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden insan olduğunu söyledi. Bu kişiler içinde milletvekilleri, hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri olduğunu söyleyen Aydın, "Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edecek insanlar vardı" dedi.

"DEVRETTİĞİM KİŞİLER USULSÜZLÜK YAPTI"

Tüm işlemlerini yasalara uygun şekilde yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Aydın, "Çalışanlarım tarafından bana, şirket faaliyetlerinin suç unsuru oluşturmadığı söyleniyordu. Ben yurt dışına çıktıktan sonra işimi devrettiğim kişiler usulsüzlük yapmıştır" dedi. Mal varlıklarına el koyulmaması durumunda mağdurların ana paralarını ödeyebileceğini söyleyen Mehmet Aydın, "Zaten biz kimseye kar için garanti vermedik. 130 binden fazla üye olmasına rağmen sadece 4 bin üye parasını alamamıştır. Eğer fırsat verilirse onların da parasını el koyulan mal varlıklarımla ödemek isterim" dedi.

"KİMSEYE BİR VAATTE BULUNMADIM"

Kimseye bir vaatte bulunmadığını da söyleyen Aydın, "Her zaman açık ve şeffaf oldum. Yurt dışına çıkmaktaki amacım orada da Çiftlik Bank kurarak ülkeme faydalı olmaktı. Uruguay'daki mal varlıklarıma el koyulunca yurt dışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım" dedi. Mehmet Aydın savunmasının ardından el koyulan mal varlıklarının iadesini ve beraatini talep etti.

MAĞDURLAR DİNLENDİ

3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada savunmasını yapan Mehmet Aydın, aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı ve 750 mağdurun bulunduğu farklı bir davada da hakim karşısına çıktı. Aydın'ın yargılandığı bu davaya bazı mağdurlar da katıldı. Sırayla duruşma salonuna alınan mağdurlar şikayetçi olduğunu söyleyerek, Çiftlik Bank'a ne kadar yatırdıklarını ve ne kadar alacakları olduğunu anlattı. Mağdur V.İ., Çiftlik Bank'a 20 bin lira yatırdığını, 4 bin lirasını aldığını ancak 25 bin lira daha alacağı olduğunu söyledi. Başka bir mağdur ise, 13 bin 750 lira yatırdığını, ancak hiç para alamadığını söyledi.

MAHKEME BAŞKANI İKNA EDEMEDİ

Milliyet'in haberine göre, Çiftlik Bank'ı televizyondan gördüğünü söyleyen bir mağdur ise, "30 bin lira yatırdım. 5 binini geri alabildim. Diğerini alamadım. Ben duruşmalara gelip gitmek istemiyorum şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanının, "Şikayetçi olabilirsin, duruşmalara gelip gitmek zorunda değilsin" diye uyarmasın rağmen mağdur şikayetçi olmak istemedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

75 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mehmet Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.