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Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak - Son Dakika

Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak

03.07.2021 15:07

Brezilya'da teslim olan ve bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenen Çiftlik Bank davası sanığı ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan indiğinde gözaltına alınıp Anadolu Başsavcılığı'na götürülüp sorgulanacak.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Brezilya'dan bu sabah Türkiye saatiyle 09.50'de havalanan THY'ye ait uçakla getirilen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, akşam 22.30 sularında İstanbul'da olacak. Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gönderilecek.

MART 2018'DE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018'de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

BREZİLYA'DAN İKİ KEZ İADESİ İSTENDİ

Adalet Bakanlığı'nca bugüne kadar Mehmet Aydın'ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Firari Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığı'nın iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya'ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak

İstanbul Havalimanı, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak - Son Dakika Ekonomi


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