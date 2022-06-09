"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davası - Son Dakika
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"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davası

09.06.2022 12:29
"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davası

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına...

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın, başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanık Mehmet Aydın ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ise hazır bulundu.

Sanık Fatih Aydın, savunmasında "Bizi neyle suçluyorlar anlamadım." dedi.

Hakimin "iddianameyi okumadın mı?" sorusunun üzerine ise sanık Aydın, iddianamenin kendisine gelmediğini savundu.

Sanık Mehmet Aydın, savunmasında sıradan bir vatandaş olarak patent başvurusu yaptığını öne sürerek "Çiftlik Bank" isminin kendisine tescillendiğini belirtti.

Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde çiftlik açtığını aktaran Mehmet Aydın, "Tabelalarımı oluşturdum. Tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelalarını astılar. Ne zamanki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı o zaman sorun oluşturdu. Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi konuşuldu. Bizim de başımız yanmasın gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı. Burada kusurlu olan BDDK'nin kendisidir. Çünkü BDDK'nin buna izin vermemesi gerekir. Resmi izinlerimi aldım, sorumlu değilim." ifadelerini kullandı.

Hakimin "Para toplamadın mı?" sorusu üzerine Aydın, "Bu ismi kullandığım zaman hiçbir bankacılık faaliyetinde bulunmadım. Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında fatura kestik yani bu para toplama değildir. Bu aşamada beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Söz alan sanık Fatih Aydın, duruşmalara katılmak istediğini belirterek, "Merak ediyorum bu işleri." dedi.

Sanık Mehmet Aydın ise duruşmalara katılmak istemediğini söyleyerek, duruşmadan vareste tutulmayı talep etti.

Sanıkların avukatı ise bankacılıkla ilgili bir işlem yapılmadığını, sanıklar hakkında haksız yere dava açıldığını savundu.

Mahkeme, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Çiftlik Bank" davasının dosyasının istenmesine ve Mehmet Aydın'ın duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "Bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyor.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar MehmetAydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketinin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çiftlik Bank' sanıklarının 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' davası - Son Dakika

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