Son Dakika Haberleri: Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında Hazırlanan İddianamede, Aralarında Firari...

Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında Hazırlanan İddianamede, Aralarında Firari...

24 dakika önce

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında Hazırlanan İddianamede, Aralarında Firari..., System.String[]
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Aydın, Çiftlik Bank, Güncel
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