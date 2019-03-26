Son Dakika Haberleri: Çiftlik Bank soruşturmasında 48 şüpheli hakkında iddianame

Çiftlik Bank soruşturmasında 48 şüpheli hakkında iddianame

18 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 48 şüpheli hakkında iddianame, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07 

Başsavcı, Çiftlik Bank, Ekonomi
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