Çiftlik Bank soruşturmasında 48 şüpheli hakkında iddianame
18 dakika önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank
'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07
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