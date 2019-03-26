Çiftlik Bank Şüphelilerine Yönelik İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere yetkili Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere yetkili Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 500 sayfalık iddianamede, gelir getirme vaadiyle oynanan ve sisteme yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösterip binlerce kişiyi mağdur eden bu sistemin tek bir dosya üzerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi noktasındaki görüş bildirdiği aktarılan iddianamede, sistem kapsamında Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar'da fiilen kurulan çiftliklere ilişkin başlatılan soruşturmalarda yetkisizlik kararları verilerek, dosyaların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirildiği bilgisi verildi.



İddianamede, soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanarak, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara da el konulduğu aktarıldı.



Örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin de bilirkişi marifetiyle incelenerek gerekli kurumlardan raporlar temin edildiği belirtilen iddianamede, örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunularak burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunulduğu aktarıldı.



İddianamede, Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun da yakalama emriyle halen arandıkları ifade edildi.



Diğer 41 şüphelinin ise yakalandığı aktarılan iddianamede, bunlardan 11'inin halen tutuklu olduğu, soruşturmanın tamamlanması üzerine düzenlenen iddianamede 3 bin 762 ayrı şahsın müşteki, 48 kişinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı bilgisi verildi.



İddianamede, toplam 48 şüpheliden 18 kişinin örgüt yöneticisi, 23 kişinin örgüt üyesi ve 7 kişinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu, örgüt yöneticisi olan 18 kişi hakkında 1 kez "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 762 kez "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talebinde bulunulduğu kaydedildi.



Diğer şüphelilerin ise hukuki konumlarına göre "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talebinde bulunulduğu ifade edildi.



İddianamede, soruşturma kapsamında toplam 3 bin 810 ayrı taraf bilgisi girilmesi şeklindeki işlemin UYAP bilişim sisteminin olağan işleyişi dahilinde mümkün olmaması üzerine Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığından yardım talebinde bulunulduğu, Teknik İşler Daire Başkanlığının gerekli altyapıyı süratle sağlaması üzerine taraf girişi yapılıp iddianamenin tanzim edildiği belirtildi.



Bu kapsamda hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca görüldü işlemi yapıldıktan sonra yetkili ve görevli olan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu