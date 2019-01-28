Son Dakika Haberleri: Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede

Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i(25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i(25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralandığı için yürümekte zorluk çeken şüpheliye, jandarma yardım etti.

Olay, dün kırsal Şipali Mahallesi'ndeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Özer Sezer, Rahmi A.'nın çiftliğe görüşmeye gitti. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Özer Sezer, üzerindeki bıçağı çıkartıp, Rahmi A.'yı bıçaklamaya başladı. Rahmi A. ise yaralanmasına rağmen bıçağı alıp, Özer'e sapladı. Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Rahmi A. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.  Tedavisi tamamlanan Rahmi A., jandarma eşliğinde önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Yürümekte zorluk çeken şüpheliye, jandarma ekipleri yardım etti.

Ölen Özer Sezer ise, Şipali Mahallesi Camisi'nde bugün öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

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