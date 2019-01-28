Son Dakika Haberleri: Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede (2)

Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede (2)

25 dakika önce

ZANLI TUTUKLANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede (2), System.String[]
ZANLI TUTUKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:16 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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