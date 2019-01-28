Çiftlik Cinayeti' Zanlısı Adliyede (2)
25 dakika önce
ZANLI TUTUKLANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi.
ZANLI TUTUKLANDI
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa
),
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:16 Kaynak: DHA
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