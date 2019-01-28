Son Dakika Haberleri: Çiftlik Cinayetinde Yaralanan Şahıs Tutuklandı

Çiftlik Cinayetinde Yaralanan Şahıs Tutuklandı

6 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgada yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Çiftlik Cinayetinde Yaralanan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgada yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay dün Şiphali ve Akbaşlan mahalleleri arasındaki çiftlikte yaşandı. İddiaya göre, çiftlik sahibi Özer S. (25) ile çiftlikte kalan Rahmi A. arasında yer tartışması yüzünden kavga çıktı. İki şahıs da bıçaklarına davranınca ortalık kan gölüne döndü. Arbede sırasında Rahmi A. yaralanırken, çiftlik sahibi Özer S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Rahmi A, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardında Bursa'ya sevk edildi. Şahıs, burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikesi bulunmadığından dolayı İnegöl'e geri getirildi. Dün geceden bu yana hastanede tedavisi süren Rahme A, sabah saatlerinde taburcu olurken, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Rahmi A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:48 Kaynak: İHA

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