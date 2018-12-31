Son Dakika Haberleri: Çiftlik Evi Yanak Küle Döndü

Çiftlik Evi Yanak Küle Döndü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çiftlik evi yanarak küle döndü.

Çiftlik Evi Yanak Küle Döndü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çiftlik evi yanarak küle döndü.

Olay öğlen saatlerinde Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bahçe içindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamil Barış'a ait bahçe içerisindeki prefabrike evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden çevredekiler, alevleri kontrol altına alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Büyük oranda yanan çiftlik evi kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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