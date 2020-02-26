Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika

Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama

23 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çiftlik evinde 3 kilo esrar ele geçirildi.

Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çiftlik evinde 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve E.K. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 şüphelinin yaşadığı çiftlik evi ve iş yerlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çiftlik evinde yapılan aramada 3 kilo esrar ele ile 1 adet dijital terazi ele geçirildi, E.K. ve M.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklandı.


İncirliova, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
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