ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET KALAŞNİKOF SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ - Son Dakika
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ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET KALAŞNİKOF SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ

12.10.2022 11:05

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde çiftlik evine düzenlenen baskında ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof piyada tüfeğinin, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde çiftlik evine düzenlenen baskında ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof piyada tüfeğinin, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürülüğü ekipleri, 'uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.A.B.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisinin ardından harekete geçti. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'ndeki çiftliği ile Yüreğir'deki evine, 14 Mayıs'ta baskın yapıldı. Bu sırada kaçmaya çalışan M.A.B., 2'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak ayağını kırdı. M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde yapılan aramada ise odunluktaki sandığa gizlenmiş 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ile 720 kök Hint keneviri bulundu. Tedavisi sonrası M.A.B. ile birlikte çalıştığı tespit edilen N.D. yakalandı. Polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SİLAH

Ekipler, kaçak silahların temin edilmesine ilişkin de çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A. ve E.Ş.'nin Suriye'nin İdlib kentinden temin ettikleri uzun namlulu silahları İ.H. ve B.Y. aracılığı ile yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiklerini belirledi. Daha sonra silahların tutuklanan M.A.B. ve N.D.'ye teslim edildiği, tanesinin 2 bin dolara satıldığı tespit edildi. Silahların satışına ilişkin 6 şüpheli, daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Kalaşnikof, Çiftlik, Sarıçam, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET KALAŞNİKOF SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET KALAŞNİKOF SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ - Son Dakika
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