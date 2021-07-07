Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 kilo 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda İ.S. ile kardeşi M.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenisofça Mahallesi'nde İ.S'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu yetiştirildiğini ve bulunduğunu belirledi.

Eskişehir 'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

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