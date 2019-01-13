Son Dakika Haberleri: Çiftlik Evinde Sobadan Zehirlenip Öldü

Çiftlik Evinde Sobadan Zehirlenip Öldü

29 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Ali Aygün (61) hayatını kaybetti.

Çiftlik Evinde Sobadan Zehirlenip Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen   Ali Aygün (61) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Geceyi çiftlikte geçiren Ali Aygün'ün, eve dönmemesinden şüphe eden ailesi, bu sabah çiftliğe gitti. Aygün'ü yerde hareketsiz olarak bulan ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Ali Aygün'ün sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından, evli ve 2 çocuk babası olan Aygün'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

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