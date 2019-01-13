Çiftlik Evinde Sobadan Zehirlenip Öldü
29 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Ali Aygün (61) hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Ali Aygün
(61) hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Geceyi çiftlikte geçiren Ali Aygün'ün, eve dönmemesinden şüphe eden ailesi, bu sabah çiftliğe gitti. Aygün'ü yerde hareketsiz olarak bulan ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Ali Aygün'ün sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından, evli ve 2 çocuk babası olan Aygün'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:01 Kaynak: DHA
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